Esfender Korkmaz: Merkez Bankası pimi çekti

Bundan sonra ekonomik istikrarın daha çok bozulması kaçınılmaz oldu. Çıkış yolu kapandı.
Hükümetin faiz inadı ve tüketicinin olumsuz beklentisi birleşince varacağımız sonuç;
*Enflasyon daha da artacak. (Verilere müdahale olmazsa.)
*Halk yoksullaşacak.
*Döviz borcu olanlar, bankalar zora girecek.
*Türkiye’nin dış borçlarında temerrüde düşme riski artmaya devam edecek.
Bu şartlarda bir üçüncü soru ortaya çıkıyor; ”Bu gerçeklere ve yaşananlara rağmen iktidar neden eksi faizde ısrar ediyor ve kur artışını körüklüyor?”