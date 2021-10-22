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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Merkez Bankası pimi çekti

Bundan sonra ekonomik istikrarın daha çok bozulması kaçınılmaz oldu. Çıkış yolu kapandı.

Hükümetin faiz inadı ve tüketicinin olumsuz beklentisi birleşince varacağımız sonuç;


*Enflasyon daha da artacak. (Verilere müdahale olmazsa.)

*Halk yoksullaşacak.

*Döviz borcu olanlar, bankalar zora girecek.

*Türkiye’nin dış borçlarında temerrüde düşme riski artmaya devam edecek.

Bu şartlarda bir üçüncü soru ortaya çıkıyor; ”Bu gerçeklere ve yaşananlara rağmen iktidar neden eksi faizde ısrar ediyor ve kur artışını körüklüyor?”

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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