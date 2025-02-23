Esfender Korkmaz: Mehmet Şimşek, yolsuzluk algı endeksini düzeltmek için epey çalışmıştı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Mehmet Şimşek, daha rahat fon bulabilmek için Türkiye’nin yolsuzluk algı endeksini düzeltmek için epey çalışmıştı.

Bütün bu kurum ve kuruluşlar, Türkiye’nin demokrasi ve hukukta kan kaybettiğini açıklıyor. Bütün dünya ve özellikle yabancı sermaye Türkiye’yi değerlendirirken bu raporlara ve bu endekslere bakıyor. Hükümetlere düşen görev, bu endeksleri dikkate alarak, eksikleri düzeltmektir.

Ekonomik gidişatın bozulması, üretici ve tüketiciyi etkiler. Herkes endişe duyar. Ekonomik verilere bakarsak, ekonomik gidişattan en fazla etkilenen kesimde sanayiciler – reel sektördür.

Sanayi sektörünün yüzde 80’i imalat sanayiidir. TÜİK verilerine göre İmalat sanayii son yıllarda GSYH’da büyümenin altında kaldı ve son iki çeyrekte de, II çeyrekte yüzde -2,7 ve III çeyrekte – 2,8 oranında daraldı. (Aşağıdaki grafikte mavi çizgi)

Sabit sermaye yatırımlarında reel artış ta yine GSYH büyümenin altında kaldı. 2024 ikinci çeyrekte eksi 3,2 oranında daraldı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı