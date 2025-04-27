Esfender Korkmaz: MB rezervlerinin azalmasının istikrar üstünde negatif etkileri var

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

19 Mart sonrası dönemde ise kısa zamanda Türkiye’den yaklaşık 16 milyar dolarlık sıcak para çıkışı gerçekleşti. MB yeni bir kur şokunu ve dolarizasyonu önlemek için; Döviz sattı. 19 Mart haftasında 173 milyar dolar olan brüt rezervleri 18 Nisan haftasında 146,6 milyar dolara geriledi. Türkiye ye son yıllarda doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. İç siyasi sorunlar güven sorununa dönüştü ve bu nedenle sıcak para da girişi de artık sınırlı olacaktır. Bu da MB net rezervlerinde yeni bir artış olmayacak demektir. MB rezervlerinin azalmasının istikrar üstünde negatif etkileri vardır.

Kur şoku riski artar. Düşük döviz rezervleri, Merkez bankasının kura müdahale kapasitesini azaltır. Enflasyon baskısı oluşur. TL’nin değer kaybı ithal girdi maliyetlerini artıracağı için enflasyonla mücadele zorlaşır. Yabancı yatırım sermayesi çıkar. Cari açığın ve kısa vadeli dış borçları çevirmek zorlaşır. Geçen sene Ocak-Şubat, ilk iki ayda 5,6 milyar dolar olan cari açık bu sene aynı iki ayda 8,4 milyar dolara yükseldi.

Merkez bankasının dolarizasyonu ve kurdaki dalgalanmaları engellemek için faiz oranlarını, yüksek reel faiz seviyesinde tutması gerekir. Üretim maliyetleri artar. Reel sektör finansman sıkıntısı çeker. İstikrar politikaları bir bütündür.

Esfender Korkmaz’ın yazısı