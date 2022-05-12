Esfender Korkmaz: Maalesef borçları çevirmekte zorlanacağız

Türkiye’nin CDS oranı yüksek olduğu için yüksek maliyetle dış borç alabiliyor. Son olarak Hazine yüzde 8,6 faizle borçlanmıştı. Şimdi dış borçları çevirebilmek için en az yüzde 9-10 faiz vermemiz gerekiyor. Bu şartlarda Türkiye’nin, dış borçlarında temerrüt riski daha da arttı ve bu durumda artık maalesef borçları çevirmekte zorlanacağız.

Bu verileri dünya ve biz yayınlıyoruz ve görüyoruz. Siyasi iktidarın da görmesi gerekiyor. Aksi halde kriz derinleşecektir. Tek çözümü hukuki altyapı hazırlayıp erken seçime gitmektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı