Esfender Korkmaz: Kur sorunu tek başına çözülmez

TL’nin aşırı değer kaybetmesi, ekonomik krizin göstergelerinden birisidir. Kur sorunu tek başına çözülmez. Zira iktisat politikaları iki tarafı kesen bıçak gibidir. Ters tarafının daha fazla kesmesini önlemek için, tüm para, faiz, kur, maliye politikalarının koordineli olarak planlanması ve bu kapsamda bir istikrar programı hazırlanması gerekir.

Programa güven için, hukuki ve demokratik altyapının güven yaratacak şekilde yeniden organize edilmesi gerekir.

Bu program için de, kısa dönemde dalgalı kur politikası değişmeli ve yarı sabit kur sistemine geçilmelidir.

Merkez Bankası hem bağımsız olmalı, hem de TL ve kuru birlikte gözetmelidir. Bu şartlarda faizler, piyasada belirlenmesi için serbest bırakılmalıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı