Esfender Korkmaz: Kur korumalı mevduat, iktisat tarihine geçecek bir şark kurnazlığıdır

Kur Korumalı Mevduat iktisat tarihine geçecek bir şark kurnazlığıdır. Merkez Bankası 2021/4 tebliğine göre, Bankaya hesap açıldığı gün, bankaya dövizi alıp TL veriyor. Vade sonunda faiz – kur farkını ödüyor. Bu ödemeyi iki yasal altyapıya bağlıyor.

Birisi; Bankalar kanunu 144 maddesidir. Bu maddeye göre, banka işlemlerinde faiz ve diğer masrafların tespitinin MB tarafından yapılacağı yazılıdır. Kaynak aktarma söz konusu değildir.

İkincisi; MB kanununda, bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 4 maddesinin g fıkrasıdır. Bu fıkra; ”Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak.” şeklindedir.

Bu maddeyi yalnızca politikalar şeklinde mi, yoksa ayrıca fiilen fon aktarmak şeklinde mi yorumlamak gerekir. Bu hususa hukukçuların açıklık getirmesi gerekir. Dahası, bu fark hazine ve bütçeye yük getirecektir. Bir anlamda vergi verenden parası olana haksız kaynak aktarmaktır. Bir hükümetin faiz inadını telafi etmek için bir kesimden bir kesime gelir ve servet transferi yapmaya hakkı var mıdır?

Esfender Korkmaz’ın yazısı