Esfender Korkmaz: Kronik TL krizinde kritik eşik

Kronik TL krizinde kritik eşiği, TL kazanan ve fakat döviz borcu olanlar oluşturuyor.

MB verilerine göre; bankaların döviz olarak verdikleri krediler 137,5 milyar dolardır. Bankalarda döviz mevduat hesaplarının toplamı 232, 8 milyar dolardır. Demek ki bankalar topladıkları döviz mevduatının bir kısmını (yüzde 25) Merkez Bankası’na karşılık olarak yatırmışlar. Kalanını da döviz kredisi olarak vermişler.

Döviz kredilerinin bir kısmı ihracatçı olmayan ve döviz geliri olmayan özel sektöre aittir. Zira bankalar kendilerini garantiye almak için, borç yapılandırmasına giden özel sektörün bir kısım TL alacaklarını dövize çevirdiler.

Bir yandan da Türkiye dış ticaret açığı veriyor. Ağustos-Eylül aylarında altın fiyatlarında gerileme nedeni ile altın ithalatı düştü. Ödemeler dengesi geçici olarak cari fazla verdi. Ancak eğer altın hariç ihracat ve ithalat rakamlarına bakarsak, her iki ayda da ithalat artışı ihracat artışından daha yüksek oldu. Yani girdi ithalatı ve dış ticaret açığı devam ediyor. Girdi ithalatı için dövize ihtiyaç var .

Kur arttıkça; özel sektörün döviz borcu TL maliyet olarak olarak artıyor. Özel sektör reel işçi ücretlerini düşük tutarak ayakta kalıyor. Ama bu defa da düşük ücret, verimliliği düşürüyor. Üretim maliyetleri artıyor.

Dahası özel sektörün döviz borcu var ve fakat döviz varlığı yetersizdir. Özel sektörün, bankaların ve devletin de döviz pozisyon açığı var.

Esfender Korkmaz’ın yazısı