Esfender Korkmaz: Krizin derinleşip, buhrana dönüşmesini önlemenin tek yolu erken seçim

Merkez Bankası’nın faiz indirimini Hazine Bakanı’nın benimsemediği ortaya çıktı. Demek ki bir ekonomi yönetimi yok. Her kararı Cumhurbaşkanı veriyor. Cumhurbaşkanı’nın da yukarıdaki önlemleri almayacağı çok açıktır. O zaman krizin derinleşip, buhrana dönüşmesini önlemenin tek yolu erken seçime gitmektir.

Seçimi yönlendiren siyasi partiler ve liderler olmayacak. Tek kişi Cumhurbaşkanı olacak. Başkanlık sistemi ve sistemle gelen hukuk, demokrasi, parti devleti, ideolojik eğitim ve toplumsal ayrışma ve ekonomide kaos devam edecek mi etmeyecek mi? Sisteme karşı olanlar hangi anlayışta olurlarsa olsunlar birleşecekler.

Gelecek iktidar, elbette bir istikrar programı yapacaktır. Kısa dönemde güven sorunu çözülecektir. Ama daha önemlisi, Avrupa Birliği Türkiye’ye kucak açacaktır. Bu da Türkiye için çıpa olacaktır.

Bu şartlarda raiting kuruluşları Türkiye’nin kredi notunu artıracak, ülke risk primi düşecek, yerli ve yabancı sermaye yatırım yapacak, dışarıda dövizi olanlar getirecek, ekonomi kısa dönemde istikrar bulacaktır.

Kamuda ve özel sektörde oluşmuş tahribat, servet transferi ise ancak orta ve uzun dönemde telafi edilecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı