Esfender Korkmaz: Krizden çıkışın tek yolu var, siyasi iktidarın değişmesi

Sık, sık, bu günkü ekonomik kriz geçmiş krizlerden çok farklı diyorum. Daha da önemlisi bu gün yaşadıklarımız yalnızca ekonomik krizle sınırlı değil, topyekun kriz yaşıyoruz.

* Demokrasi krizi yaşıyoruz. Başkanlık sistemi tek kişilik hükümet ve otokrasi getirdi.

* Hukuk krizi yaşıyoruz. İktidar, yargıya her alanda müdahale ediyor.

* Güven krizi yaşıyoruz. Yerli ve yabancı sermaye yatırım yapmıyor. Yalnız yabancı sermaye değil, yerli sermaye de çıkıyor. Beyin göçü yaşıyoruz.

* Yönetim ve devlet krizi yaşıyoruz. Devlet parti devleti oldu. Özel kuvvetler oluşturulduğu medyada tartışılıyor. Toplum, seçim yapılır mı endişesi yaşıyor.

* Huzurumuz bozuldu. AKP iktidarı, hükümet ve parti militanları yaşam tarzımıza müdahale ediyor. Çocuklarımız ideolojik eğitime zorlanıyor.

Türkiye her dar zamanda bir çıkış yolu bulmuştur. Bu defa da bulacaktır. Ancak umarım ki, çıkış yolunun ekonomik ve sosyal maliyeti çok yüksek olmasın.

Topyekun krizden çıkışın tek yolu var, siyasi iktidarın değişmesi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı