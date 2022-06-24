Esfender Korkmaz: Kriz paniğe dönüştü

Nerden bakarsak bakalım ekonomik kriz ağırlaşıyor. Hatta Cumhuriyet döneminin en ağır krizini yaşıyoruz. O kadar ki, kriz paniğe dönüştü. Ama bu krize karşı hükümet, zorunlu karşılıkları artırma, gelire endeksli borçlanma senetleri çıkarma, kredi kartlarında vadeleri ve taksitleri sınırlama ile ihracattan gelen dövizlerde bozdurma limitlerini artırma gibi, daha da ötesi Arap ülkeleri ile Swap yapmak gibi marjinal önlemlerle çözeceğini zannediyor.

Siyasi iktidar Türkiye gerçeklerinden koptu. Söz gelimi dünya enflasyona karşı faizleri artırıyor. Türkiye düşürüyor. Dünya dış ticaret savaşı veriyor ve dış açıkları düşürmek istiyor. Biz geçen yıl Çin’e karşı 28,5 milyar dolar dış açık verdik ve fakat hiçbir kısıtlayıcı önlem almadık. Dünya tasarrufa gidiyor… Bizde, itibardan tasarruf olmaz diye, saraylar, konvoylar ve lüks araba harcamaları devam ediyor.

Bu şartlarda ekonomik kriz derinleşecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı