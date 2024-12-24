Esfender Korkmaz: Kaz Dağları'nda Cengiz Holding'e bağlı maden ağaç kesimleri başlattı

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Kaz dağları oksijen deposu olarak bilinir. Ancak Kaz Dağları’nda, Cengiz Holding’e bağlı Truva Madencilik tarafından yürütülen Halilağa Bakır ve Altın Madeni Projesi kapsamında ağaç kesimleri başladı. Proje alanı 6 bin dönüm olup bu alanın büyük bir kısmı ormanlık araziden oluşmaktadır. Bir milyon ağacın kesilebileceği tahmin ediliyor. Çevre katliamı yaşanıyor. Halkın tepkileri ve açılan davalar bile durduramadı.

Dünyanın odaklandığı çevre ve iklim sorununa karşı, hükümet adeta bir kabile devleti gibi davranıyor. Sosyal maliyetini görmeden maden izinleri veriyor.

Aslında geçmişte de çevre sorunlarına eğilmedik. Ama toplumsal zararı, sosyal maliyeti bugünkü kadar yüksek değildi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı