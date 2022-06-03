Esfender Korkmaz: Kamu-özel işbirliği yatırımlarını devletleştirmek zorundayız

Dünyada kamu hizmetlerinde, özellikle yerel yönetimler düzeyinde kamuya dönüş örnekleri artıyor. Almanya’da elektrik, Fransa’da su hizmetlerinde yerel yönetimler kamu hizmetlerini geri kazanmak (Re-municipalisation) hareketi başlattılar. Dünyada 45 ülkede 835 özelleşirme örneğinden 692’sinde kamuya geriye dönüş oldu.

Özelleştirmede geriye dönüş (de-privatisation) uygulamaları da yaygınlaştı.

Dünyada 445 özelleştirme örneğinde, sürenin bitmesinden sonra özel firma ile sözleşme yenilenmedi. 136’sında sözleşmelerin süresi içinde sonlandırıldı. 46’sında ise çeşitli nedenlerle özel işletmecilerin hisselerini sattığı veya çekildiği anlaşıldı.

Halkın refahı ve ekonomik istikrarı sağlamak için, enerji dahil kamu altyapı yatırımlarını ve özellikle kamu özel işbirliği kanalı ile yapılan yatırımları devletleştirmek zorundayız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı