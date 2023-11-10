Esfender Korkmaz: Kalkınmanın anahtarı planlama

Türkiye ekonomide plan yaptığı dönemlerde, hem büyümüş hem de ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamıştır.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek büyümesini, 1933- 1938 Birinci Beş Yıllık Plan döneminde sağlamıştır. Devlet 20 kadar fabrika kurmuş, yol yapmış, dahası demir yolları ve limanları millîleştirmiştir.

1963-1968 birinci beş yıllık kalkınma planında da, yüksek büyüme sağlamış, iş gücü planlaması yapmış ve istihdam yaratmıştır.

Planlama, öngörülen iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşmak için, alternatif politikalar arasından seçim yapılmasıdır. Başka bir ifade ile bir ekonomide kaynakların etkin dağıtılması ve kullanılması için kullanılan bir tekniktir.

Piyasa ekonomisinde genel planlama, sanayi planlaması, iş gücü planlaması, Sosyalizmde merkezi planlama ve gelişmekte olan ülkelerde, iktisadi ve sosyal gelişmenin (kalkınma) planlaması olarak uygulanmıştır.

1929 büyük buhranın getirdiği; Toplam talebin düşmesi, GSYH’da daralma, stoklarda artış, işsizliğin tırmanması, iflaslar ve intiharlara kadar giden sosyal sorunlar, birçok ülkede planlamayı gündeme getirdi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı