Esfender Korkmaz: IMF de kriz derinleşecek dedi

IMF faizleri artırın diyor

IMF’ raporunda; ‘’Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi için daha fazla politika faizi artışına ihtiyaç duyulmakta olup, bunun yanı sıra para ve kredi piyasalarında fiyat sinyallerinin rolünü artırmak için niceliksel önlemlere daha az güvenilmesi gerekmektedir; bu, piyasa fiyatlı bir getiri eğrisinin sabitlenmesine yardımcı olacaktır. Piyasaların daha yüksek politika faizine dayalı sermaye tahsisine izin verilmesi fonların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Bu aynı zamanda lirayı da destekleyecektir. ‘’ deniliyor.

IMF kibarca, ‘’önlem alınmaz ise Türkiye de kriz bitmeyecek, ekonomide daralma hızlanacak, riskler artacak‘’ diyor. Aslında bizlerde yıllardır aynı paralelde uyarı yapıyoruz. Umarım bu defa hükümet İMF’ ye kulak verir ve ciddi bir istikrar programı yapar.

Esfender Korkmaz’ın yazısı