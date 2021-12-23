Esfender Korkmaz: İlave bir şok önlem alınmazsa kurlar daha fazla düşmez

Mevduat sahibi, dolar hesabı olanlar, dolardan TL’ye neden geçsin? TL mevduatı ilave avantaj sağlamıyor. Riskler var… En az 3 aylık vadeli hesap açmak lazım. Mevduatı bozana faize ilaveten kur farkı verilmiyor.

Dolardan TL’ye geçenler ancak kurlar da şok düşüş oluşursa kazançlı çıkarlar. Kasım ayında mevduatın 3 aylık reel getirisi -2,71 oldu. Aynı şartlar devam ederse, TL’ye geçenlerin avantajlı olması için kurların 3 ayda yüzde 3 ve üstünde düşmesi gerekir. Bu günkü siyasi ve ekonomik koşullarda, ilave bir şok önlem alınmazsa kurlar daha fazla düşmez.

Geçmişte TL’yi dövize bağlamanın sıkıntısını yaşadık. 1975-1976, Dövize Çevrilebilir Mevduat hesapları (DÇM) iflas etmişti.

Esfender Korkmaz’ın yazısı