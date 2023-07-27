Esfender Korkmaz: İktisat politikalarında değişiklik yapmalıyız

İktisat politikalarında değişiklik yapmalıyız. Bazıları;

*Merkez Bankası bağımsız olmalı. Banka, TL yanında kuru da gözetmeli, ama aynı zamanda kambiyo siteminde değişiklik yapılmalı, sıcak paraya kontrol getirilmeli.

*Gösterge faizi reel faiz seviyesine çıkarılmalı.

Dalgalı kur sistemi kaldırılmalı ve yarı sabit kur sistemine geçilmeli.

Bütçede meclis denetimi artırılmalı, *Cumhurbaşkanın yetkileri kısılmalı. Bütçeden doğrudan yardımlar ödeneği ile devlet her ilde bir yatırım yapmalı ve maddi yardım yerine iş imkânı yaratmalıdır.

*Zaruri Tüketim maddelerinde vergi yükü yüzde 1’e düşürülmelidir.

*Kamu özel işbirliği yatırımları, elektrik dağıtımı devletleştirilmeli, kamu bankaları özelleştirilmeli.

*İhale kanunu AB standartlarında yeniden yapılmalı.

*Tarımsal destekler GSYH’nın en az yüzde biri olarak düzenlenmeli. Organik tarım ve hayvancılık desteklenmelidir.

*Üretimin ithal girdiye bağımlılığı azaltılmalı. Bunun için ithal girdi payı yüksek olan sektörlerde ithal ikamesi politikaları uygulanmalı. Yatırımlara yüksek teşvikler verilmelidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı