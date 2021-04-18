Esfender Korkmaz: İktidarın ve Merkez Bankası’nın mazeret uydurma imkanı da kalmadı

Merkez Bankası’na bu kadar müdahale ederseniz, faizi de yalnızca nominal faiz olarak görürseniz, üstelik kriz eşiğinde bir sonuç alırsanız yerli ve yabancı sermaye, kurum ve kuruluşlar endişe duyar. Bu gibi sisteme ters olan ve rasyonel olmayan uygulamaların neden yapıldığını sorgular.

Merkez Bankası’nın iki yıl öncesinde net rezervi 40 milyar dolar dolayındaydı. Şimdi eksi 40 milyar dolardır. 130 milyar dolar olan rezervi şimdi 93 milyar dolara geriledi. Bu kadar döviz çıkışına rağmen eğer ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası kurda istikrar sağlayamamışsa, yabancı sermaye çıkmışsa, cari açık büyümüşse, enflasyon daha da artmışsa ve kur şokları yaşandığı için halk geçim sıkıntısı çekiyorsa, o zaman halkın ”Eyvah bu kadar döviz boş yere mi gitti?”‘ deme hakkı elbette olacaktır.

Reklam

Dahası herkes bu kadar yanlış neden yapıldı, acaba altında çıkar ilişkileri mi var diye soracaktır. Muhalefet de bu fırsatı bir ekonomik skandala çevirmek isteyecektir.

MB’nin rezervi eridi, eksiye döndü ve fakat istikrar daha da bozuldu. Bu durumda siyasi iktidarın ve Merkez Bankası’nın mazeret uydurma imkanı da kalmadı. Savunma yapsa da ters teper. Çünkü herkes lafa bakmaz, yaşananlara bakar.

Esfender Korkmaz’ın yazısı