Esfender Korkmaz: İktidarı götüreceği kesin

Bundan sonra hem kur artışı ve hem de önceki ve yeni kur artışları maliyetleri artıracak ve bu artışlar TÜFE’ye yansıyacaktır. Dahası zaten hükümet te bir önlem almıyor. Seçimler yakın olduğu için hem kemer sıkma gibi önemler alamaz ; hemde popülizmden vazgeçemez.

Öte yandan son bir yılda, dolar kurundaki artış yüzde 90,4 olmasına rağmen üretim maliyetlerini gösteren Yİ-ÜFE yüzde 114,97 arttı.

Yİ-ÜFE’nin daha yüksek artmasında, üreticinin depodaki malımı yerine koyamam endişesi ile maliyet hesabında son kuru kullanması da etkili oldu.

Nerden bakarsak bakalım, enflasyon önümüzde saatli bomba gibi duruyor. Siyasi iktidarı götüreceği kesindir ve fakat aynı zamanda eğer siyasi iktidar kısa sürede değişmezse, sosyal maliyeti de yüksek olacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı