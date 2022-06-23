Esfender Korkmaz: İktidar faiz yanlışından neden dönmüyor?

Dünya, henüz çift haneye dahi ulaşmayan ve fakat üç-beş puan arttığı için endişe yaratan enflasyona karşı faizleri artırıyor. Türkiye’de yüzde 73,5 enflasyon varken, Merkez Bankası gösterge faizini yüzde 14’e düşürdü. Bugün için eksi yüzde 34 reel faiz demektir.

Eksi reel faizin getirdiklerini hep birlikte yaşıyoruz…

En büyük kur şokunu yaşıyoruz. Hiper enflasyona gidiyoruz… İşsizlik ve yoksulluk arttı. Gençler Türkiye’de kalmak istemiyor. Beyin göçü yaşıyoruz. Ülke riski arttı. Dış borçlarda temerrüt riski arttı. Dış tehditler arttı.

Buna rağmen neden siyasi iktidar faiz yanlışından dönmüyor?

Esfender Korkmaz’ın yazısı