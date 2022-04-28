Esfender Korkmaz: İktidar cari açığa önem vermiyor ve politika üretmiyor

2020 istisna yıl oldu. Büyüme 0,9’a geriledi ve fakat cari açık yüzde 4,9 olarak devam etti. Pandemi etkili oldu. 2021 yılı da aynı şekilde istisna yıl oldu. Büyüme yüzde 11 oldu ve fakat cari açık düşük yüzde 1,74 oldu. 2022 de istisna yıl olacak. Uluslararası kuruluşların 2022 büyüme tahmini düşük ve fakat cari açık tahmini büyüktür. Aslında yılın ilk ay sonuçları da cari açığın yüksek olacağını gösteriyor.

Türkiye 2003 ile 2021 arasında 626 milyar dolar cari açık verdi. Cari açık dış borca dönüştüğü ve gelecek iktidarlara devredileceği için siyasi iktidar cari açığa önem vermiyor ve politika üretmiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı