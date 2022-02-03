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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: İktidar buhranı adeta zorla yarattı

Ekonomik ve sosyal dengeler tamamıyla bozuldu. İşsizlik, enflasyon, dış açıklar, yoksulluk ve daha önemlisi toplumda oluşan huzursuzluk, yapılan yanlışların bir sonucu olamaz. Zira sadece siyasi iktidarın yanlışlarına kalsaydı, piyasa güçleri, üretici ve tüketici dinamizmi, kısmen bozulmayı engellerdi. Buhranın nedeni siyasi iktidarın bilerek popülizmi ve özel hesapları önde tutmasıdır.

Siyasi iktidar IMF’nin üç yıllık güçlü ekonomiye geçiş programı dışında, Türkiye şartlarına, iktisadi konjonktüre, küresel şartlara uygun bir politika oluşturmadı. Her şeye yalnızca özel hesaplar ve popülizm penceresinden baktı. Yani buhranı adeta zorla yarattı.


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