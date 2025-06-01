Esfender Korkmaz: Hükümet yeniden faiz tartışmasına girdi

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İleriye dönük riskler var

Başta beklentiler olumsuzdur. Hane halkının bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 60’ dolayındadır. Ayrıca ekonomik büyümenin sınırlı kalması ve dış ticaretteki zorluklar gibi olumsuz beklentiler öne çıktı.

Şimdi hükümet yeniden faiz tartışmasına girdi. Bu durum, yatırım kararları, tüketici harcamaları ve genel ekonomik güven üzerinde baskı oluşturacaktır.

Reel sektör zora girerse, bankalar da zora girer. Kriz dip yapar.

Ekrem İmamoğlu ve İBB tutuklamları, kayyum atamaları, Avrupa Birliğinde ve dünyada tepki çekti. Bu nedenle artık Türkiye ye sıcak para dışında ciddi yabancı yatırım sermayesi girmez.

Siyasi sorunlar daha da tırmanırsa, sıcak para da hızla çıkar. Nerden bakarsak bakalım resesyon riski arttı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı