Esfender Korkmaz: Hükümet işsizliği de halının altına süpürdü

TÜİK’in tarifinde “iş gücüne dâhil olmayanlar” işsiz veya istihdamda bulunmayan kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfustur.

Ev işi yapanlar, eğitim-öğretim, emekli, çalışamaz halde olanlar tartışmasız iş gücüne dâhil değildir. Ancak, iş bulma umudu olmayanlar, iş aramayıp iş bulsa hemen işbaşı yapacak olanları, TÜİK işsiz kabul etmiyor. Ama Türkiye şartlarında bunlar işsizdir. Mamafih, TÜİK bunları potansiyel iş gücü olarak ayrıca hesaplıyor.

Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı üzere 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir yıl önceye göre işsiz sayılmayanlar;

*İş bulma umudunu kaybedenler 211 bin;

*İş aramayıp iş bulsa başlayacak olanlar 268 bin, arttı.

*Diğer 588 bin arttı.

İşsiz sayılmayanlar içinde yer alan “diğer” kaleminde 2022 de 2602 kişi iken, 2023’te bu sayı 588 bin artarak 3190’a çıkıyor. Bu “diğer”in kimleri kapsadığını TÜİK’in açıklamalarında ben bulamadım.

Esfender Korkmaz’ın yazısı