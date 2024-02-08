Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Halk tabanda ittifak yapıyor

İYİ Parti kendi adaylarını çıkardı. Ancak anket sonuçlarına ve istifalara bakarsak, İYİ Parti artık toparlanamaz. İYİ Parti’nin 2019 Türkiye ortalaması yüzde 7,30 idi. Bu defa büyük şehir anketlerinden çıkan ortalama sonuç daha düşük; İstanbul’da yüzde 3,6 ve Ankara’da yüzde 6,1’dır.

Dahası; Yönetimde ideolojik ve koltuk amaçlı çatışmalar nedeni ile İYİ Parti’den ayrılmalar oldu. Yine anlaşılan odur ki; oyunu heba etmek istemeyenler, İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı destekleyecekler. Yani tabanda ittifaka katılacaklar.


DEM’in büyük şehirlerde aday çıkarma politikaları görüldüğü ve halk arasında tartışıldığından farklıdır. İki amaçla olabilir… Birisi; mağdur durumda kalmak ve mağduriyetten siyasi başarı sağlamak… İkincisi ise daha ziyade ortaya çıkan bir algıyı yansıtıyor; “Acaba DEM’in kaos ortamı oluşsun, ben aradan çıkayım şeklinde bir projesi mi var?” Nereden bakarsak bakalım büyük şehirlerde DEM’in bir kısım oyu, tabanda ittifaka katılacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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