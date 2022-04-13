Esfender Korkmaz: Halk ödediği vergilerin nereye gittiğini bilmiyor

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir şartıdır. Siyasi iktidar İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek açıkça kadın haklarını askıya aldı. Seçim sistemini ve seçim yasalarını değiştirerek siyasi hakları dolaylı yoldan önlüyor. Seçim kurullarını değiştirerek ve Yüksek Seçim Kurulu’nu kontrol ederek, seçim hilelerinin önünü açtı. Bu gibi dolaylı yollarla tüm siyasi hakları haksız yoldan engelledi.

Öte yandan hükümeti ve bütçeyi kontrol mekanizmaları kaldırıldı. Artık halk ödediği vergilerin nereye gittiğini bilmiyor.

Türkiye’nin demokratik, şeffaf, seçim hilelerinden uzak bir seçim mevzuatına ve seçim sistemine ihtiyacı var. Aynı paralelde kamuda denetim mekanizmaları ve hükümetlerin yanlış yapmasını önleyecek otomatik bir frenleyici sistem kurulmalıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı