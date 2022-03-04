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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Halk iktidarı erken seçime zorlamalı

Enflasyon kritik sınırı geçti. Yapısal sorunlar, reel faktörler, kötü yönetim ve güven sorunu yanında, piyasanın, üreticinin ve tüketicinin paniğe girmesi enflasyonu çözümsüz kıldı.

Ekonomide, demokraside ve hukukta istikrar sorunu; Bugünkü savaştan çok önce, başladığı için siyasi iktidarın dış güçler bahanesi de kalmadı. Bu başarısızlık;  yalnızca iktidarın ve hükümetin başarısızlığı değil, herhangi bir nedenle iktidara destek verenlerin de  başarısızlığıdır. Gerçekte bu günkü herhangi bir nedenler, toplumun potansiyel  refahına sıkılan birer kurşundur. Yarın çok geç olabilir… Şimdi, hemen burada Türkiye bu akıl tutulmasından kurtulmalıdır. Halk siyasi iktidarı erken seçime zorlamalıdır.


2001 krizinden sonra, İMF programı ve AKP iktidarı , güven sağladığı için enflasyon düşmüş ve istikrar sağlanmıştı. Artık 20 yıldan sonra iktidar iyice yoruldu. Dinamizm, kadro ve kan kaybetti. Otokrasiyi artırdı. Şimdi sorunlar arttıkça işin içinden çıkamıyor ve panik yaşıyor. Dolayısıyla bu gün de 2002 yılında olduğu gibi, AKP dışında gelecek yeni bir iktidar taze kan getirecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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Mutabakatı tek bir cümleyle tanımlamak istesem, şöyle derdim: Liberal anayasacılığın terminolojisiyle hazırlanmış, ancak belli başlı yaşamsal konularda ‘liberallikten’ de ürkmüş, metne başlarken eleştirdiği 1961 Anayasası’ndaki klasik parlamenter sistemi benimsemiş, her kesimin kabul edebileceği ilkelere de yer veren, temel hak ve özgürlükler konusunda olabildiğince genel ifadeler sarf eden sütten ağzı yanmışların hazırladığı bir metin.