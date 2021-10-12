Esfender Korkmaz: Fransa’da, İngiltere’de kuyruklar var diyerek işsizlik ve yoksulluk sorununu çözemeyiz

Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 12,1, işsiz sayısı 3 milyon 963 bin olarak açıklandı. Açıklanan bu oranda eksiklikler var. Yine de diğer ülkelere göre ve Dünya ortalamasından daha yüksektir.

ILO (International Labour Organization) Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, 2021 yılı dünya işsizlik tahmini ortalaması yüzde 6,3’tür. Bizde iki katıdır.

İstihdam oranı aktif nüfusun, ne kadarının çalıştığını gösterir. Açıklanan istihdam oranı yüzde 45’tir. Oysa ki; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre; üye ülkeler ortalama istihdam oranı yüzde 68.3’tür. Türkiye, yüzde 45 istihdam oranı ile sonuncu sıradadır.

İşsizliğe yeni tarifler getirerek, ya da Fransa’da, İngiltere’de kuyruklar var diye işsizlik ve yoksulluk sorununu çözemeyiz. Çözüm için iyi niyet veya hatır ve gönül de yetmiyor. Zira serbest piyasa düzeninin acımasız rekabet kuralları buna izin vermez.

Eğer işsizliği azaltmak niyetinde isek, dünyada olduğu gibi bizim de bir istihdam politikamız olmalıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı