Esfender Korkmaz: Fiili işsiz sayısı ve oranı arttı

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Açıklanan resmi işsizlik oranı düşmüş görünüyor ve fakat fiili işsiz sayısı ve oranı arttı.

Aslında 2003 yılından 2024 yılına kadar, artan nüfusun tamamına iş yaratamadık. Eğitimdeki nüfus oranın değişmediğini varsayarsak, 2003 2024 yılına kadar geçen 21 yılda, artan 19 milyon 726 bin 679 kişi nüfusun yalnızca 11 milyon 473 bin kişisine istihdam yarattık, kalan 8 milyon 253 bin 679 kişiye istihdam yaratamadık. Bunlar da işsizlere katıldı.

Ekonomik ve sosyal istikrar sorunu, sonunda topluma geçim sıkıntısı olarak yansıdı.

Bazı istisnalar dışında, artık herkesin geliri, barınma, gıda, ulaşım, sağlık, eğitim, ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Ayrıca bir kısım halkta, eğitim ve sağlık hizmetlerine ya pahalı olduğu için veya kamu hizmetleri aksadığı için ulaşamıyor.

Çalışan kesimde geçim sıkıntısına, yüksek enflasyon ve enflasyonun düşük gösterilmesi yoluyla maaş ve ücret artışlarının reel olarak düşmesi, sendikasızlaşma yoluyla çalışanların pazarlık gücünün düşmesi neden oldu.

Kobiler ve sanayi kesimi ile finans kesimi arasında denge bozuldu ve finans sektörü aşırı kar ederken, reel kesimin kar marjları daraldı.

Devlet destekleri, etkinlik kriterlerine göre değil, siyasi popülizm amacına göre şekillendi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı