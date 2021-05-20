Diken

Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Faturanın bedeli iktidar değişirse daha hafif, değişmezse daha ağır olacak

2016 darbe teşebbüsü, Ohal ve Başkanlık Sistemi, yatırım altyapısını zedeledi. Rüşvet iddiaları ve bugünlerde netleşen mafyasal ilişkiler sermayeyi ürküttü. Gerçek ve tüzel kişiler tasarruflarını yurt dışına çıkardılar. Büyük firmalar ve bazı iş adamları yurt dışında yatırım yapmayı tercih etti. Konkordato olayı ve borç yapılandırma bu olayları açığa çıkardı. Bunların temel nedeni hukuk ve demokratik altyapının yıkılması ve güven ortamının yok olmasıdır. 2003’ten beri aşama aşama bu ortamı yok eden bir siyasi iktidarın, aynı ortamı yeniden yaratması düşünülemez.
İnsan gücü sermayesi, beşeri yatırım, fiziki yatırımdan daha da önemlidir. En büyük sorun da, vasıflı ve uzman insan gücünü beyin göçü yolu ile kaybetmiş olmamızdır. Bunun ana sebebi eğitimde ideolojik uygulamadır. Bu ideolojik uygulamanın kalkması imkansızdır. Çünkü o zaman AKP iktidarının hedefi ve amacı kalmaz.
İktidarın ülkeyi getirdiği bugünkü sonu, hayatın normal akışına aykırı olarak tarif edebiliriz. Maalesef fatura tüm topluma kesilmiştir. Bu faturanın bundan sonraki bedeli de iktidar değişirse daha hafif, değişmezse daha ağır olacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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