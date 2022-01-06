Esfender Korkmaz: Faiz oyunu olmasaydı, Türkiye kaosa girmezdi

Siyasi iktidar, Merkez Bankası faizlerini, kur artışı sağlamak için düşürdü. Bu taktiği öteden beri yapıyor. Biz faizi tartışırken, iktidar reel faizi savunan Naci Ağbal’ı bilerek MB başına getirdi. Reel faizin kuru düşüreceğini biliyordu. Sonra değiştirdi. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ diyenleri getirdi. Kur arttı. Hükümet bir gecede yüksek sosyal ve ekonomik maliyetler yaratarak ve halka bedel ödeterek kurları düşürdü. Faiz oyunu olmasaydı, Türkiye kaosa girmezdi. Kur oyunu için iktidar ekonomiyi neden bu kaosa soktu? Kimler spekülatif kazanç sağladı. Elbette ki bu oyunu bilenler.

Yüksek maliyetine rağmen kur oyunu tutmadı. Zaten tutmazdı… Zira TL’yi kur korumasına sokmak, millî parayı bilerek değersizleştirmektir.