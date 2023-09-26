Esfender Korkmaz: Faiz nasıl yüksek oluyor ve reel sektörü neden vurmuş oluyor?

MB faizi yüzde 30’a çıkarınca, bir gazete ve aynı isimli televizyon “yüksek faiz falan sektörleri vuracak” mealinde haber ve yorum yaptı. Aslında ise Türkiye gibi yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde, yüksek faiz demek; enflasyonun üstünde reel faiz demektir. Faiz oranı enflasyon oranına eşit ise reel faiz oranı sıfırdır. Reel faiz olması için, faiz oranının enflasyon oranı üstünde olması gerekir.

Merkez Bankası faiz istatistiklerine göre halen ticari kredi faizleri yüzde 49,92’dir. TÜFE beklentisi yüzde 60’tır. Yani kredi faiz oranı enflasyonun altındadır. Buna rağmen; Faiz nasıl yüksek oluyor ve reel sektörü neden vurmuş oluyor?

Cevap basit; Merkez Bankası’nda ucuz fon alıp, yüksek kâr sağlayan bankalar istediği için medya ve bazı finansçılar da bu isteğe uygun yorum yapıyorlar.

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