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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Faiz inadı devam ederse ekonomik buhran derinleşecek

Ekonomide temel kural dengedir. Eksi 22,75 reel faizde bu dengeyi sağlamak imkânı yoktur. Devlet ve bankaların eksi reel faiz vermesi, tasarruf sahibinden eksi reel faiz yoluyla gelir transferidir.

Merkez Bankası’ndan, yüzde 14 faizle kaynak kullanan bankalar; ihtiyaç kredisinden ortalama yüzde 31,50 ve ticari kredilerden ortalama yüzde 22,58 faiz alıyor.


Bu durumda ekonominin canlanması ve yatırımların artması gerekiyor. Ama önce de söylediğim gibi, siyasi iktidar hukuki ve demokratik altyapıyı bozdu. Mülkiyet güvencesi zedelendi. Hükümete güven dip yaptı. Yerli ve yabancı, yatırım yapmıyor.

Neticede hükümetin faiz dengesinin bu kadar bozması; tasarruf-yatırım-tüketim dengesini bozdu. Hükümet faiz konusunda inada devam ederse, ekonomik buhran derinleşecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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