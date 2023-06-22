Esfender Korkmaz: Faiz artışı yeterli olacak mı?

Mehmet Şimşek’in getirilmesi ve faiz artışının tek nedeni, Türkiye’ye yeniden yabancı sermaye çekmektir. Ancak yabancı sermayenin gelmesi için bir kişi ve faiz artışı yeterli olacak mı?

Eğer bir ülkede ekonomik istikrar sorunu varsa, belirsizlik varsa, yabancı sermayenin gelme olasılığı düşüktür.

Türkiye’de, demokrasi, hukuk ve mülkiyet güvencesi sorunu var. Enflasyon sorunu, cari açık sorunu, işsizlik sorunu ve döviz sıkıntısı var. Bu nedenle, ekonomi kırılgan ve risk yüksektir. Bu nedenlerle doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmez. Bir kısım spekülatif, geçici sıcak para girebilir. Ancak gerek cari açığın finansmanını ve gerekse döviz sorununu aşmamız için, uzun dönemli kalıcı yabancı yatırım sermayesinin gelmesi lazım.

Esfender Korkmaz’ın yazısı