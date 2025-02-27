Esfender Korkmaz: Enflasyon, sosyal istikrarı da bozar

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Enflasyon yalnızca ekonomik istikrarı değil, sosyal istikrarı da bozar. Ekonomik etkileri ölçülebilir ve fakat sosyal tahribatını hem ölçmek daha zordur hem de onarmak daha zordur.

Enflasyon parayı pula çevirir. Söz gelimi 2005 yılı ocak ayında paradan altı sıfır atıldı. En büyük banknot olarak 200 lira basıldı. O günkü 200 liranın bugün 27 Şubat 2025 karşılığı 5080 liradır. Merkez bankasının o gün en büyük banknotu olan 200 liranın aynı satın alma gücüne sahip olabilmesi için bugün 5000 liralık banknot bastırması lazımdır.

1990’lı yıllarda partilerden önce Türkiye, gerçeklerin konuşulduğu yıllardı. Rahmetli Demirel, 1991 yılında parti genel başkanlarının katıldığı bir programda;

“Türkiye’nin birinci sorunudur enflasyon. Hakikaten bugün, enflasyon dediğiniz halk günlük yaşar, halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Esas enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletleri içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlakı bozar, borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için batılılar, enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Tek kollu canavar derler. Batı enflasyondan fevkalade çekinir” demişti.

Türkiye 1970 ile 2000 arasında da yüksek enflasyon yaşamıştı. 2001 krizinden sonra, 2003 yılından itibaren yüzde 10 dolayında kronik enflasyondan yaşadı. Sonrasında 2018 ve 2021 kur şokları ile yeniden yüksek enflasyon dönemine girdi. Dünyada enflasyondan dolayı en fazla zarar gören toplumuz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı