Esfender Korkmaz: En çok korkutan dış borçlarda temerrüt riski

Bu şartlarda iktidarın tutumu insanı korkutuyor… Çünkü panik içinde siyaha beyaz demek, hem güven bunalımı yaratır. Hem de piyasada ve iktisadi ajanlarda işin farkında olmayan bir iktidar için ”TL krizini ekonomik bunalıma sokabilir” beklentisi oluşur.

En çok korkutan da dış borçlarda temerrüt riskidir. Tüm veriler dış borçlarda temerrüt riskinin arttığını gösteriyor.

Dış açıkları kapatmanın en iyi yolu doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişidir. Yukarıda da belirttiğim gibi yabancı yatırım sermayesi de gelmiyor.

Bu verileri IMF ve raiting kuruluşları doğru okuyor. Dünya bizim değil, bu kuruluşların görüşüne göre hareket ediyor. Eğer iktidar göremiyorsa bu bir zayıflık, görüp inat ediyorsa her durumda dış borçlarda temerrüt riski artmaya devam edecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı