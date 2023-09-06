Esfender Korkmaz: Ekonomi yönetimi güven vermedi

Ekonomik krizlerde atılması gereken ilk adım, istikrar programı yaparak olumlu beklentiler yaratmaktır. Yapılmadı. Rutin yapılan üç yıllık orta vadeli plan ile, piyasalar ve iktisadi ajanlar kandırılmak istendi.

Orta vadeli ekonomik istikrar programı yapılmalıydı.

Merkez Bankası enflasyon hedefini yüzde 58 olarak ilan etti ve fakat faizleri kademeli artırıyor. Gerçekte Yüzde 25 gösterge faizi bir adımdır ve fakat sonuç vermez. Eksi reel faiz olduğu sürece TL’den kaçış durmaz. Mamafih Kur garantili hesapları bozanlar yeniden dolar alıyor.

Faizler şok artışla reel faiz seviyesine çıkarılmalıydı.

Hazine ve Maliye Bakanı; bütçedeki israf ve popülizmi önlemeye gücü yetmedi, vergileri artırdı. Ekonomi yönetimi güven kaybetti.

Önce kamuda lüks ve popülist harcamalar önlenmeliydi.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geçiş projesi olmalıydı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı