Esfender Korkmaz: Ekonomi kritik eşikte

1923’ten bu güne, Türkiye çok sayıda ekonomik kriz yaşadı. Hepsini de yendi. 1930 dünya buhranından, devletçilik uygulaması ile çıktık. 1958 dış borç krizinden devalüasyon yaparak çıktık. 1979-1980 krizleri nedeni ile 24 ocak kararları alındı. 1994 krizinde 5 Nisan kararları alındı. 2001 krizinde, İMF ile anlaşıldı ve ”Güçlü ekonomiye geçiş programı” yapıldı ve 2002 yılında kriz tamamıyla bitti.

2018 kur şoku ile başlayan TL krizi bu gün buhrana dönüştü. Ama hükümet kriz olduğunu kabul etmiyor. Aynı paralelde istikrar programı yapmıyor. Dahası önceki krizlerden farklı olarak bu defa demokratik ve hukuki altyapıda bozuldu.

Bu nedenle ekonomi kritik eşiktedir. Partizanlar ve popülizmden nemalananlar dışında toplum tedirginlik yaşıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı