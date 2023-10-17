Esfender Korkmaz: Ekonomi aşırı kırılgan

Pandemi, ABD Merkez Bankası FED ile AB Merkez Bankası kararları, Rusya – Ukrayna savaşı ve şimdide Filistin çatışması, küresel ekonomik istikrarı bozdu. Bozmaya da devam edecektir.

Gerek bu nedenle ve gerekse gelişmekte olan ülkelerin finansal ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla İMF, üye ülkelerin kredi kaynaklarına ek fon sağlama kararı aldı.

Türkiye küresel ekonomiden en fazla etkilenen ülkeler arasındadır. Zira ekonomi aşırı kırılgandır. Bunun içindir ki yeni yatırım yapılmıyor ve durum mal arzının daralmasına ithalatın da artmasına da neden oluyor.

Aslında yüksek enflasyon fiziki yatırımları engelledi; ancak aynı zamanda finansal yatırımlarda da serap etkisi yarattı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı