Esfender Korkmaz: Döviz kurunun nereye gideceği meçhul

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Döviz kurunun nereye gideceği meçhuldür.

Döviz politikasına esas olacak verileri yayınlayan MB ile TÜİK verileri arasında çok büyük fark var. Türkiye’nin ne kadar dış ticaret açığı ve ne kadar döviz ihtiyacı var? Bilmiyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin 2024 yılında verdiği dış ticaret açığı 82 milyar 165 milyon dolardır.

Merkez Bankası ödemeler bilançosuna göre ise Türkiye’nin 2024 yılında verdiği dış ticaret açığı, 56 milyar 258 milyon dolardır.

Arada 25 milyar 907 milyon dolar fark var. MB‘na göre TÜİK verileri yüzde 46 daha fazladır. İstatistiklerde kabul edilebilir sapma oranı yüzde 2,5’tur.

Bu şartlarda Türkiye’nin dış ticaret politikası yok demektir. Döviz ihtiyacını hesaplayamaz. Rasyonel politika oluşturamaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı