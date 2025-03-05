Esfender Korkmaz: Döviz gelsin diye kontrolsüz yabancı sermaye girdi

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Yanlış bir yabancı sermayesi politikamız oldu. Döviz gelsin diye kontrolsüz yabancı sermaye girdi. Doğrudan yatırımlar olarak, sıfırdan yatırım yapan yabancı yatırım sermayesi gelmedi. Karlı işletmeleri, bankaları, sigortaları satın almak için sermaye girdi. Ek katma değer, ek istihdam olmadı. Yüksek kar transferleri oldu.

2003-2012 arasında, düşük kur yüksek faiz nedeni ile sıcak para girdi. Sıcak para serabına kapıldık. Ekonomi aşırı kırılgan oldu. Ülkenin CDS oranları arttı. Daha pahalı borçlandık. En önemlisi de üretim ithal girdiye bağımlı oldu.

Bugünde 2023 yılı ortasından beri, dış ekonomik ilişkilerde sıcak paraya teslim olduk. Sıcak para girişi kur artışını önledi. Bu defa faiz kur farkından Carry-trade olarak sıcak para yeniden girdi. Sistem birbirini besledi.

Üretim ithalata bağımlı olunca, dış ticaret ve dolayısıyla cari açığımız arttı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı