Esfender Korkmaz: Dolar güvenli değil

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Dolar güvenli değil. 1985 yılında 164.72 olan dolar endeksi, eğer 2007 yılında yüzde 76,70 gerilediyse, uzun dönemde dolar güvenli limandır diyemeyiz.

Doların kırılgan para olmasının nedeni Dünya altın standardının terkedilmesidir. İkinci Dünya savaşından sonra dünyada ekonomik istikrarı sağlamak için Bretton Woods sistemi kabul edildi. Bu sistemde;

Bir ons altın 35 ABD’ doları olarak belirlendi

Diğer para birimleri dolara bağlandı.

Kur istikrarı ve finansal istikrar için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Kuruldu.

Ne var ki, ABD’nin bütçe açıklarının artması, artan dünya altın talebine karşılık altın rezervlerinin yetersiz kalması nedeni ile 1971’de Nixon Bretton Woods’un sona erdiğini duyurdu.

Dünyada banknota olan güvenin düşmesi, altın fiyatlarını artırdı.

Orta dönemde altın fiyatları kırılganlık gösterdi ve fakat uzun dönemde sürekli arttı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı