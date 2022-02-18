Esfender Korkmaz: Dış borç ödemelerinin bir yerde kilitlenmesi kaçınılmaz

Dünya Bankası, Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelerde orta ölçekli işletmelerin yüze 46’sının 6 ay içinde borç ödeme sorunu yaşayabileciğini açıkladı. Türkiye için Fitch’in kredi notunu düşürmesinin bu anlamda artı risk olduğunu vurguladı.

AKP iktidarı her seçimde KOBİ kredisi dağıtıyor. Şimdi de 60 milyar lira kredi veriyor. Bunların da büyük kısmı KOBİ’lere gidecek. İlgili bakan önce verdikleri KOBİ kredilerinin yatırıma gitmediğini dolaylı yoldan itiraf etti. Bu defa da dağıtılacak 60 milyar lira yatırımlara gitmeyecek. Çünkü yatırımlar için güven ortamı yok.

KOBİ kredilerine Kredi Garanti Fonu kefil yapıyor. Kredi garanti fonunun bir kısmı Türkiye’deki tüm işletmelerin odalara verdiği aidatlar, bir kısmı ise vergi gelirleri ile karşılanıyor. Riskler halka sosyalize ediliyor. Bu şartlarda KOBİ kredilerinde şimdilik ödeme sorunu olmaz.

Türkiye’nin sorunu dış borçlarda temerrüt riskinin yüksek olmasıdır. Zira Türkiye’nin dış borçlarının GSYH’ya oranı yüksek değil ve falat döviz gelirleri yetersizdir. Bir yandan da, ithal girdi, cari açık ve dış borç ödemeleri nedeni ile döviz ihtiyacı artıyor. Eğer böyle giderse dış borç ödemelerinin bir yerde kilitlenmesi kaçınılmaz görünüyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı