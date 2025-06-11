Esfender Korkmaz: Devlet sosyal konut yapmalı, yoksula bedava veya düşük kira ile vermelidir

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Gelir ve servet dağılımında bozulmayı düzeltmek için ne yapmamız gerekiyor?

Sosyal transferleri popülist çizgiden çıkarıp, objektif kriterlere göre dağıtmak gerekir.

2000’li yıllarda yüzde 60 ve üstünde olan sendikalaşma oranı yüzde 15’e geriledi. Sendikalaşmayı artırmak, grev ve lokavt hakkı önündeki yasal ve idari engelleri kaldırmak gerekir.

Çalışanların enflasyonu için geçinme endeksi hazırlanmalı, maaş ve ücret düzeltmesi bu endekse göre yapılmalıdır.

Eğitime ve sağlığa erişimi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak gerekir.

Devlet sosyal konut yapmalı, yoksula bedava veya düşük kira ile vermelidir.

Sığınmacı veya göçmenler, geri gönderilmelidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı