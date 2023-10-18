Esfender Korkmaz: Cumhurbaşkanı yardımcısı, Türkiye’nin bazı gerçeklerini sakladı

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bütçe sunuş konuşmasında Türkiye’nin bazı gerçeklerini sakladı. Bazıları şöyledir.

1.Hükümet 2024 bütçesine, yatırım bütçesidir diyor, ama değil.

Cumhurbaşkanı yardımcısı ‘’ Bütçemiz; yatırımı istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, bütüncül ve kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımına sahiptir. ‘’ diyor.

Açıklanan bütçe de sermaye giderleri ödenekleri 636,5 milyar lira, toplam bütçe ödenekleri 11 089 milyar liradır. Sermaye giderlerinin bütçe içindeki payı yüzde 5,3’tür. Önceki bütçelerde bu pay yüzde 6 dolayında idi. Cumhurbaşkanı yardımcısı açıklamaya rağmen yatırımların payını yüzde 14, diyor ve fakat kaynağını açıklamıyor.

Bütçenin yatırım bütçesi olması için bu payın yüzde 5,3 değil, yüzde 20 olması gerekir. Oysaki 2024 bütçesinde yatırım için kaynak yok. Bütçenin büyük kısmı transferlere ve seçim popülizmine ayrılmıştır.

2. Hangi ihracatta artış var ?

Yine açıklamada üretim ve ihracat artışı olduğuna da vurgu yapıldı.

TÜİK verilerine göre, Ocak -Ağustos arasında geçen 8 ayda;

İhracatta artış yüzde – 0,4, yani ihracatta artış yok azalış var.

İthalatta artış yüzde 3,4 ve dış ticaret açığında artış yüzde 11,9.

Lafı uzatmaya gerek yok. Verilere bakınca, Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklaması açıkça yanlış olduğu anlaşılıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı