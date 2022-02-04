Esfender Korkmaz: Bu tabloya bakan biri Erdoğan’ın sözüne nasıl güvenir?

AKP genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında; enflasyondan söz ederken;

‘‘Öyle ki gelişmiş ülkeler bir anda 5 katına, 7 katına çıkan enflasyon gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Hatta bu ülkelerde üretici fiyatları enflasyonu yüzde 20’li, yüzde 30’li rakamlar gibi tarihlerinde görülmemiş oranlara ulaşmıştır. Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu var. Üstelik Türkiye, enflasyona ilave olarak döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Buna rağmen ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır” dedi.

Kim olursa olsun, aşağıdaki G -20 ülkelerinde enflasyon tablosuna bakan birisi AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın sözüne nasıl güvenir? İktidar her sorunu algı yaratmak yoluyla kapatmak istiyor. Ama halk gerçekleri de yaşıyor. Toplum kendi gerçeğine mi, yoksa iktidarın yaratmak istediği algıya mı bakacak? Mızrak çuvala sığmaz.

Bu şartlarda hükümetlere kim nasıl güvenecek? İstikrarsızlığın temel nedenlerinden birisi de hükümete olan güvenin dip yapmış olmasıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı