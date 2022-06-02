Esfender Korkmaz: Bu tablo görülmezse ekonomik istikrar daha çok bozulacak

Hükümetin büyümenin üstüne yatarak, ekonomik istikrar programı yapmıyor olması yanlıştır. Hükümetin; büyüme yanında ücretlerin GSYH içindeki payının azaldığını ve cari açıkla büyümenin riskleri artırdığını görmesi gerekiyor. Kaldı ki büyüme Türkiye’nin risk pirimi olan CDS oranlarını da düşürmedi.

Büyüme her şeyi çözmez, bir örnek vereyim; Mevcut kullanılan bir binayı yıkarsanız, bina kadar servetiniz azalır. Ama binanın yıkılması sırasında işçi ve makine çalışır. Faktör geliri oluşur ve katma değer oluşur ve büyüme artar.

Hükümet bu tabloyu görmez ise ekonomik istikrar daha çok bozulacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı