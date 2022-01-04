Esfender Korkmaz: Bu spekülatif tuzak halkın sırtında patladı

Gizli gündemi gereği kur 18 liraya çıkınca, bu defa yüksek ekonomik ve sosyal maliyetler getiren, kur korumalı TL mevduatı ve diğer uygulamaları getirdiler. Kur 11 liraya geriledi. 18 liraya dolar bozdurup, tekrar 11 liraya alanlar dolar başına 7 lira kazandılar.

Bir gecede 7 milyar dolar bozduranlar, bu yolla 50 milyar TL kazandılar. Dolarları yerinde duruyor. Bir gecede kazançları olan 50 milyar lirayı, kişi başına 5 bin lira dağıtsalar 10 milyon seçmene ulaşırlar.

Kamu-Özel İşbirliği yolu ile ve dolar olarak talep garantisi ile yapılan yol, geçit, köprü müteahhitleri de aynı yolla siyaseti finanse edeceklerdir.

Kur tuzağı siyasetin açık-seçik bir finansman yolu değil mi?

Ama bu spekülatif tuzak halkın sırtında patladı. AKP de kendi kazdığı kuyuya düştü.

Esfender Korkmaz’ın yazısı