Esfender Korkmaz: Bu şartlarda kur artışı ve enflasyon devam eder

Kredi risk primi (Credit Default Swap-CDS) yurt dışında herhangi bir ülke tahvillerini alanlar geri ödeme riskine karşı krediyi sigorta ettirirler. CDS, bu sigorta primini ifade eder. İflas risk pirimi de denir.

Bu şartlarda, kur artışı devam eder, üretimde ithal girdi oranı yüksek olduğu için enflasyon devam eder, 2022’de büyüme düşer ve işsizlik artar.

Ama bunlardan daha riskli olanı Türkiye’de dış borçlarda temerrüt riskinin çok fazla artmış olmasıdır. Bu riski Katar’dan gelecek paralarla da çözemeyiz.

Çok açıktır ki faiz manipülasyonu kurları artırmak için yapıldı. Ama ekonomi yönetimi akabinde ekonomiyi kaosa sokacağını hesaplayamadı mı yoksa ne pahasına olursa olsun kendi projesini mi uyguladı.

Artık bu işin yürümesi hayatın doğal akışına aykırıdır. En doğrusu; ülkeyi daha fazla kaosa sokmadan ya hükümetin istifa etmesi veya erken seçime gitmesidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı