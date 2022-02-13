Esfender Korkmaz: Bu şartlarda enflasyonu tek haneye düşürme imkanı yok

Türkiye’de enflasyonun temel nedeni yapısal sorunlardır. Yapısal sorunlardan kaynaklanan yüzde 10 dolayında kronik enflasyon var. Ayrıca kur artışları ve güven sorunu da enflasyonu artırıyor.

Hükümet ise bu yapısal sorunları görmüyor. MB, 2006’dan beri enflasyon hedeflemesi yaptı. Hiçbir sene tutmadı. Merkez Bankası’na olan güven kayboldu. Bu şartlarda enflasyonu tek haneye düşürmek imkânı yoktur.

Yabancı sermaye bu hesapları yapmıyor mu? Bizden iyi yapıyor. Eğer biz bunu anlamıyorsak; o zaman da acaba biz Dunning Sendromu mu yaşıyoruz sorusu akla geliyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı