Esfender Korkmaz: Bu şartlarda büyüme halka yansımıyor

Toplum büyümeden eşit pay almıyor. Hiçbir ülkede gelir dağılımında mutlak eşitlik yoktur. Ama en azından toplum vicdanının kabul edebileceği adil bir gelir dağılımı olmalıdır.

Türkiye’de büyüme işsizlere yansımıyor. Atıl iş gücü 15-17 milyondur. Büyüme işsize ulaşmıyor. Ayrıca işçi ve memura da yansımıyor. Çünkü maaş ve ücret artışları ortalama TÜFE oranına göre yapılıyor. Gerçekte mutfak enflasyonu, yani işçi ve memurun enflasyonu daha yüksektir. Yani büyüme işçi ve memura da ulaşmıyor.

Bu sene pandemi yasakları kalktı. Ertelenen üretim ve talep büyümeyi hızlandırdı. 2022’de aynı ivmeyi bekleyemeyiz. Dahası erken seçim olmaz ise yatırım ortamının da iyileşmesini bekleyemeyiz.

Bu şartlarda büyüme halka yansımıyor. Ayrıca sürdürülmesi de mümkün görünmüyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı